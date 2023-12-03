إدانات لانفجار جامعة "مينداناو" الفلبينية

الأحد 03/ديسمبر/2023 - 11:22 ص

أدان سفراء الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي بمانيلا اليوم الأحد الانفجار الذي وقع في صالة للألعاب الرياضية بجامعة ولاية "مينداناو" في مدينة "مراوي" الفلبينية وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من أربعين آخرين.

وأعربت السفيرة الأمريكية لدى الفلبين ماري كاي لوس كارلسون - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن تعازي حكومة الولايات المتحدة لعائلات ضحايا الانفجار، كما أدانت هذا العمل وأعربت عن دعم الجهود الرامية إلى محاسبة الجناة.

من جانبه، قال السفير الياباني لدى الفلبين كازوهيكو كوشيكاوا إنه يشعر بحزن عميق بسبب المأساة التي وقعت في جامعة "مينداناو" كما أكد التزام اليابان بدعم عملية السلام لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في "مينداناو".

بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الفلبين لوك فيرون إنه من المؤسف سماع نبأ سقوط ضحايا جراء الانفجار الذي وقع في جامعة "مينداناو" كما أعرب عن تعاطفه مع العائلات التي فقدت أحبائها.

وقدمت سفارة فرنسا بمانيلا تعازيها لأسر الضحايا وأكدت للسلطات والشعب الفلبيني التضامن في مواجهة هذا الهجوم الذي وصفته ب"الشرس".

وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن قد دعا إلى الهدوء في أعقاب الانفجار الذي وقع في صالة للألعاب الرياضية في مدينة "مراوي" وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وأدان ماركوس الابن الانفجار وألقى باللوم فيه على إرهابيين أجانب، كما حذر من أن المتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الأبرياء سيعتبرون دائما أعداء للمجتمع الفلبيني.

