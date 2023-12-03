البحث مستمر عن جثمان شاب غرق في ترعة ناصر غرب الإسكندرية

مازالت جهود قوات الإنقاذ النهري مستمرة في البحث عن جثمان شاب عرق بترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية، حيث بدا غطاسين متطوعين، اليوم الأحد، بتكثيف الجهود والبحث بالقرب من قرية مصطفى إسماعيل حيث يعتقد بأن المياه جرفت الجثمان غرب الإسكندرية.

تلقت إدارة شرطة النجدة بلاغ ورد من أهالي المنطقة يفيد بغرق شاب في العقد الرابع من العمر بترعة مشروع ناصر بين قرية مصطفى إسماعيل ومحطة 4 أثناء استقلاله تروسيكل الخاص به.

لينتقبل بعدها فريق من ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف إلى موقع الغرق، وتبين من المعاينة الأولية غرق شاب يدعى "حمدي سالم سليم"، 40 عامًا، في ترعة ناصر وتحديدًا في المنطقة المشار إليه البلاغ.

وخلال البحث أكد قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إيهاب المالحي، أن هناك عدد من الغواصين تطوعوا للعمل بجانب فريق الإنقاذ النهري، من أجل البحث عن الشاب الغريق، وإحراج الجثمان في أسرع وقت، وتك تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.