برلماني: انطلاق فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية تأكيد على دور مصر لإرساء السلام

أكد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، تأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه المنتدي في القضايا الدولية، وترسيخ لمبدأ إرساء السلام في المنطقة.

وأضاف سالمان، في تصريحات صحفية له، أن منتدى شباب العالم يقوم بجهود ودور محوري يتكامل مع الدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية سياسيًا وإنسانيًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة، وعبر التاريخ، حيث تدعم الدولة المصرية القضية الفلسطينية بشكل كبير.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن شباب من أجل إحياء الإنسانية تستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمى، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وتابع النائب مصطفى سالمان، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، ومن ثم إحلال السلام في كافة أرجاء العالم.

يشار إلى أن تنطلق فعاليات مبادرة (شباب من أجل إحياء الإنسانية)، اليوم الأحد الثالث من ديسمبر 2023، في مدينة السلام شرم الشيخ، وذلك على مدار ثلاثة أيام لعقد جلسات تفاعلية وورش عمل وزيارات متعددة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البنائة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم