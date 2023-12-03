التشكيل المتوقع للزمالك أمام سوار الغيني في الكونفيدرالية

استقر معتمد جمال مدرب الزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة سوار الغيني، مساء اليوم الأحد على استاد السلام بحضور 15 ألف مشجع، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي : محمد عواد

الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبدالشافي

الوسط :نبيل دونجا - أشرف روقا - عمر جابر- يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

الهجوم : سيف الجزيري

يدخل الزمالك لقاء، اليوم، بمعنويات مرتفعة بعد الانتصارات في المباريات الثلاث الأخيرة أمام بيراميدز بنصف نهائي الكأس، ثم الفوز على أبوسليم الليبي في الكونفيدرالية، والفوز على فيوتشر بالدوري، وذلك منذ أن تولى معتمد جمال المهام الفنية للفريق خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج.

ويغيب عن الزمالك اليوم، محمود الونش وعبدالله جمعة ومصطفي شلبي للإصابة، بينما سيستمر غياب الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري نظرا لإيقافهم من قبل إدارة الزمالك بعد خروجهم للسهر ليلة مباراة الفريق أمام زد بالدوري.