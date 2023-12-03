وزير الدفاع الفلبيني يعلن مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء زلزال "مينداناو" الأخير

الأحد 03/ديسمبر/2023 - 11:10 ص

أعلن وزير الدفاع الفلبيني جيلبرت تيودورو اليوم الأحد مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين جراء الزلزال الذي ضرب أجزاء من "مينداناو" في وقت متأخر من مساء (السبت) وبلغت قوته 4ر7 درجة.

وأضاف الوزير - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن جسرين تعرضا لأضرار بالغة جراء الهزة الأرضية القوية وتم إغلاقهما لإجراء الإصلاحات اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير ملاجئ مؤقتة للمتضررين من الزلزال كما تم استعادة التيار الكهربائي في عدة مناطق.

وقد علقت السلطات الدراسة في مقاطعة "دافاو ديل نورتي"، كما تقوم وحدات حكومية محلية بتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الهزة الأرضية.

بدورها، قالت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية إنها تقدم كافة المساعدات اللازمة للعائلات المتضررة، بما في ذلك الأدوية والمواد الغذائية مع فرق الإغاثة الموجودة على الأرض.

وأدى الزلزال القوي إلى إصدار تحذيرات من احتمالية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) وتم إلغائها صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي للبلاد.

ويأتي هذا الزلزال بعد مرور نحو إسبوعين على زلزال بقوة 7ر6 درجة ضرب جزيرة "مينداناو" وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وانهيار جزء من سقف مركز تجاري.

