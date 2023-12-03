الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 38 فلسطينيًا بينهم 5 فتيات من الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمة واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 38 مواطنًا فلسطينيًا بينهم 5 فتيات.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 24 شخصا من محافظة الخليل الجنوبية، بينهم طالبتان وكاتبة.

وفي رام الله بوسط الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة أشخاص، من بلدة "بيت ريما"، وبين المعقلين ثلاثة أسرى محررون.

وفي "بيت لحم" جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال، فتاة من منطقة "العبيات" شرق بيت لحم.. وأفاد مصدر في المحافظة ذاتها بأن قوات الاحتلال اعتقلت طالبة في جامعة الخليل، بعد مداهمة منزل والدها وتفتيشه في بيت لحم.

وفي "أريحا" شرقًا، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم "عين السلطان".. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على زوجة أحد الشابين بالضرب خلال عملية الاعتقال.

وفي "جنين" شمالا، قالت مصادر إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان. وتم خلال المداهمات في جنين اعتقال شاب بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.