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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الشمالية تعلن بدء عمل مكتب تشغيل الأقمار الصناعية للاستطلاع

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
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 أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد أن مكتب عمليات الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية، ومقره مركز بيونج يانج للتحكم العام التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا)، بدأ في أداء مهمته أمس السبت.
وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن مكتب عمليات الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية التابع لمركز التحكم العام سيقوم بمهمته كمنظمة استخبارات عسكرية مستقلة.
وتابعت أنه سيتم إبلاغ المعلومات التي يتم الحصول عليها خلال أداء المهمة إلى الإدارة التنفيذية الدائمة ذات الصلة للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري، وبناء على التعليمات، سيتم تقديمها إلى الوحدات الرئيسية التي تعتبر بمثابة ردع حرب للدولة والقوات المسلحة الكورية.
وأعربت وزارة الدفاع الكورية الشمالية عن توقعها بأن يتخذ الردع الحربي لكوريا الديمقراطية وضعا عسكريا أكثر كمالا بعد بدء مهام هذا المكتب حيث شكلته بعد نجاحها الشهر الماضي في إطلاق قمر صناعي إلى مداره.
تأتي هذه الخطوة بعد أن قالت كوريا الشمالية الشهر الماضي إن قمر الاستطلاع الصناعي سيبدأ مهمته رسميا في الأول من ديسمبر، بعد عملية ضبط دقيقة استمرت من 7 إلى 10 أيام.
 

كوريا الشمالية الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية