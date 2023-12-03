أرقام قياسية فى انتظار محمد صلاح أمام فولهام

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد، نحو ملعب "آنفيلد"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، والذى يستضيف نظيره فولهام ، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

حيث يترقب الفرعون المصرى محمد صلاح، مجموعة من الأرقام القياسية أمام فولهام، مع ليفربول، ومع الدورى الإنجليزى.



ففي حال تسجيل صلاح هدف فى مواجهة اليوم، سيصبح أول لاعب أفريقي يسجل 150 هدفا في البريميرليج، كما سيصبح أيضًا، أول لاعب غير بريطاني، يصل عدد أهدافه مع ليفربول في كافة المسابقات إلى 200 هدف.



وحال تمكن من التسجيل، سيمدد الدولي المصري، سلسلة المباريات التي سجل أو صنع فيها أهدافا على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 16 مباراة.



ويحتل ليفربول، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر آرسنال.