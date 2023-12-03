برلمانية: المصريون بالخارج أبهروا العالم بعد مشاركتهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، الإقبال الكبير من المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنهم ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن، وظهروا بشكل حضاري ومشرف أبهر العالم أجمع.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مشاركة المصريين بالخارج بكثافة في الانتخابات الرئاسية، واحتشادهم أمام السفارات والقنصليات المصرية بكافة دول العالم، يعكس مدى وعيهم وحرصهم للحفاظ على الدولة المصرية، وتحديد مصير الوطن لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة فارقة في تاريخ مصر، وتتطلب تكاتف الجميع، وعلى جموع المصريين الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي، وممارسة حقهم الدستوري المكفول لكل مواطن مصري، للعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "أبناء مصر سواء كانوا في الداخل أو في الخارج يصطفون خلف الدولة المصرية ومؤسساتها، لأنهم يدركون خطورة المرحلة الحالية التي تتطلب اصطفاف وطنى والتحام شعبى كبير".