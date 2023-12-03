تنظيم ورشة عمل لتعزيز تعليم الآداب الحرة بالجامعة المصرية اليابانية

قال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إنه فى اطار حرص الجامعة على تعريف الطلاب بالثقافة اليابانية وتعلم المهارات العامة من خلال تطبيق الأسلوب اليابانى فى التعليم عقد مركز الأداب الحرة والثقافة بالجامعة بالتعاون مع مكتب وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) ورشة عمل على مدار يومين متاليين لمناقشة اسراتيجيات تعلم حزمة المعارف والمهارات الاساسية المعروفة باسم "الأداب الحرة" liberal arts واللازمة لبناء شخصية متوازنة ومتكاملة تمتلك قدرة عالية على التواصل والتفكير الابتكارى والالمام بمجمل المعارف العلمية والانسانية بما يؤهل خريجى الجامعة للالتحاق بسوق العمل المحلى والدولى.

وأوضح الدكتور عادل السن مدير مركز الأداب الحرة والثقافة ان ورشة العمل تم تنظيمها تحت عنوان: "تعزيز تعليم الأداب الحرة فى الجامعة المصرية اليابانية: المفاهيم الأساسية والرؤية المستقبلية "على مدار يومين وحاضرت فيها د. تيرانو مايومي خبير جايكا لدى وزارة التعليم العالي المصرية وأستاذ بكلية الإدارة الدولية، جامعة ريتسوميكان آسيا والمحيط الهادئ.