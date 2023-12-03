"انزل.. شارك".. جامعة الإسكندرية تنظم ندوات توعوية حول الانتخابات الرئاسية

تحت شعار "إنزل... شارك...كن إيجابى"، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، نظمت كليات الجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وإتحاد الطلاب والأسر الطلابية، أمس عدة ندوات توعوية بمقر كل كلية، ضمن فاعليات مقرر " قضايا مجتمعية" لتوعية الطلاب نحو الإستحقاق الرئاسى القادم.

وجاءت هذه الندوات من أجل تفعيل دور الشباب وترسيخ مفهوم المشاركة لديهم، وإعدادهم لتحمل المسئولية وبناء المسقبل فى ظل الظروف والمتغيرات المحلية والدولية الحالية، وحثهم على ممارسة الأنشطة التي من خلالها يمكنهم التعبير عن آرائهم، والمشاركة في تشكيل القرارات التي تؤثر على حياتهم.

كما وفرت الكليات بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب خدمة " اعرف مقرك الإنتخابى"، للتسهيل على الطلاب الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدليون بها بأصواتهم في العملية الانتخابية عن طريق الرقم القومى، وشارك فى الندوة عمداء الكليات ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكل الكليات.