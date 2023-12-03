احتفالات باليوم العالمي لذوي الهمم بشواطئ دمياط

قال المهندس محمد خلف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة انه تم تنظيم احتفال باليوم العالمى لذوى الهمم بشاطىء قادرون بلاج ،فى اطار الجهود المبذولة لرسم الفرحة والسعادة على قلوب أبطالنا ذوى الهمم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومؤسسات الدولة .

تم تنظيم إحتفالية باليوم العالمى لذوى الهمم بالتنسيق بين ادارات الجهاز المعنية وجمعية الرياضين لرعاية متحدى الاعاقة بدمياط الجديدة بشاطىء قادرون بلاج وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمعاق وقد شملت الاحتفالية مسابقات رياضية وترفيهية وتوزيع الجوائز وسط فرحة عارمة من الحاضرين لما كان له مردود فى نفوس الأبطال ذوى الهمم وأسرهم .

وأكد المهندس رئيس الجهاز على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لابنائنا ذوى الهمم فى اروع الامثلة لوحدة الشعب فى نسيج واحد لتحيا مصر وطنا وقائدا وشعب .

نفذ مركز شباب مدينة دمياط التابع لإدارة دمياط نشاط ترفيهي احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم ضمن خطة نشاط شهر ديسمبر للعام المالي 2023\2024 .

حيث يهدف هذا النشاط الترفيه عن الاطفال ودمج ذوي الهمم والاعاقه في انشطة المركز ودعمهم معنويا ونفسيا واكتشاف الموهوبين ودعمهم .



ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة و ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لبناء المجتمع .



يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية

وقررت وزارة الشباب والرياضة منح ذوي القدرات والهمم (القادرون بإختلاف) عضوية مجانية لمدة 6 شهور بمراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية حيث يتم تطبيق القرار على كافة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة