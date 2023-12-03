المصريون بالخارج يسطرون ملحمة في حب الوطن بالانتخابات الرئاسية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ملحمة في حب الوطن سطرها المصريون بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وحرص المصريين بالخارج على المشاركة بقوة في عملية التصويت للانتخابات الرئاسية 2024، وتجسد ذلك في عدد من المشاهد الوطنية المهمة التي بعثت برسالة واضحة أمام العالم في اصطفافهم بمختلف فئاتهم خلف الدولة.

وعلى الرغم من الطقس السيء وأيام العمل في الدول الأوروبية والغربية، كان هناك إقبال كثيف على التصويت بالانتخابات الرئاسية من جانب الناخبين، رافعين علم مصر ومرددين هتافات تحيا مصر.

كما أطلق البعض مبادرات فردية لتوفير وسائل انتقال جماعية تصل إلى مقر الاقتراع رغم المسافات الكبيرة التي تفصل المدن والمقاطعات عن بعضها في عدد من الدول.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم من مختلف الأعمار لتنشئتهم على المشاركة السياسية وغرس روح الوطنية والانتماء في نفوس الصغار مرددين عبارات دعم الدولة المصرية ومؤسساتها ومؤكدين ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

