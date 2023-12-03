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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير مصر بقطر: نتوقع إقبالا كبيرا باليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية2024

السفير عمرو الشربيني
السفير عمرو الشربيني
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وجه السفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدي قطر، الشكر على الدعم الفني، ومستمرين في العملية الانتخابية والتوافد إيجابي، وهناك تقدير كبير للمشاركة الكبيرة نظرًا للتسهيلات المقدمة، والتي تعكس بشكل طيب حسن سير العملية الانتخابية.

وأكد السفير الشربيني، خلال مؤتمر صحفي صوت وصورة بالهئية الوطنية للانتخابات اليوم الأحد، على أن اليوم يمر بسلاسة ويسر بسبب التنظيم الجيد، ونتوقع إقبال كبير باليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

سفيرمصر لدي قطر لهئية الوطنية للانتخابات