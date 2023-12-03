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الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول 30 ألف طن الومنيوم صب عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 638 شاحنة و 53 سيارة حيث شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع ، 275 شاحنة و32 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 363 شاحنة و21 سيارة  . 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SEA PEARL  وعلي متنها 30000 طن الومنيوم صب قادم من استراليا بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس فيما غادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، الحرية ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و225 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين  أيله وآور. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1213 راكب بموانيها .
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا