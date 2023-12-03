تشاهدون اليوم.. الزمالك يحل ضيفا على سوار الغينى بالكونفدرالية وليفربول يستضيف فولهام

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 ، على النحو التالي :

*كأس الكونفدرالية الإفريقية:

03:00 سوبر سبورت يونايتد - جنوب إفريقيا × إتحاد الجزائر - الجزائر

03:00 ابوسليم - ليبيا × ساجرادا اسبيرانسا - أنغولا

06:00 الهلال - ليبيا × مودرن فيوتشر - مصر

06:00 أكاديميكا لوبيتو - أنغولا × النادي الإفريقي - تونس

06:00 دريمز - غانا × ريفرز يونايتد - نيجيريا

06:00 الملعب المالي - مالي × نهضة بركان - المغرب

09:00 سيخوخون يونايتد - جنوب إفريقيا × ديابل نوار - الكونغو

09:00 سوار كويا - غينيا × الزمالك - مصر



*الدورى الإنجليزى الممتاز:

04:00 بورنموث × أستون فيلا

04:00 تشيلسي × برايتون

04:00 وست هام يونايتد × كريستال بالاس

04:00 ليفربول × فولهام

06:30 مانشستر سيتي × توتنهام هوتسبير



*الدورى الإسبانى:

03:00 ريال مايوركا × ديبورتيفو ألافيس

05:15 ألميريا × ريال بيتيس

07:30 إشبيلية × فياريال

10:00 برشلونة × أتلتيكو مدريد



*الدورى الإيطالى:

01:30 ليتشي × بولونيا

04:00 فيورنتينا × ساليرنيتانا

04:00 أودينيزي × هيلاس فيرونا

07:00 ساسولو × روما

09:45 نابولي × انتر ميلان

