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الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الزمالك يحل ضيفا على سوار الغينى بالكونفدرالية وليفربول يستضيف فولهام

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 ، على النحو التالي :

*كأس الكونفدرالية الإفريقية:
03:00 سوبر سبورت يونايتد - جنوب إفريقيا × إتحاد الجزائر - الجزائر
03:00 ابوسليم - ليبيا × ساجرادا اسبيرانسا - أنغولا
06:00 الهلال - ليبيا × مودرن فيوتشر - مصر
06:00 أكاديميكا لوبيتو - أنغولا × النادي الإفريقي - تونس
06:00 دريمز - غانا × ريفرز يونايتد - نيجيريا
06:00 الملعب المالي - مالي × نهضة بركان - المغرب
09:00 سيخوخون يونايتد - جنوب إفريقيا × ديابل نوار - الكونغو
09:00 سوار كويا - غينيا × الزمالك - مصر
 

*الدورى الإنجليزى الممتاز:
04:00 بورنموث × أستون فيلا
04:00 تشيلسي × برايتون
04:00 وست هام يونايتد × كريستال بالاس
04:00 ليفربول × فولهام
06:30 مانشستر سيتي × توتنهام هوتسبير
 

*الدورى الإسبانى:
03:00 ريال مايوركا × ديبورتيفو ألافيس
05:15 ألميريا × ريال بيتيس
07:30 إشبيلية × فياريال
10:00 برشلونة × أتلتيكو مدريد
 

*الدورى الإيطالى:
01:30 ليتشي × بولونيا
04:00 فيورنتينا × ساليرنيتانا
04:00 أودينيزي × هيلاس فيرونا
07:00 ساسولو × روما
09:45 نابولي × انتر ميلان
 

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