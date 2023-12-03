تشاهدون اليوم.. الزمالك يحل ضيفا على سوار الغينى بالكونفدرالية وليفربول يستضيف فولهام

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 ، على النحو التالي :
*كأس الكونفدرالية الإفريقية:
03:00 سوبر سبورت يونايتد - جنوب إفريقيا × إتحاد الجزائر - الجزائر
03:00 ابوسليم - ليبيا × ساجرادا اسبيرانسا - أنغولا
06:00 الهلال - ليبيا × مودرن فيوتشر - مصر
06:00 أكاديميكا لوبيتو - أنغولا × النادي الإفريقي - تونس
06:00 دريمز - غانا × ريفرز يونايتد - نيجيريا
06:00 الملعب المالي - مالي × نهضة بركان - المغرب
09:00 سيخوخون يونايتد - جنوب إفريقيا × ديابل نوار - الكونغو
09:00 سوار كويا - غينيا × الزمالك - مصر
*الدورى الإنجليزى الممتاز:
04:00 بورنموث × أستون فيلا
04:00 تشيلسي × برايتون
04:00 وست هام يونايتد × كريستال بالاس
04:00 ليفربول × فولهام
06:30 مانشستر سيتي × توتنهام هوتسبير
*الدورى الإسبانى:
03:00 ريال مايوركا × ديبورتيفو ألافيس
05:15 ألميريا × ريال بيتيس
07:30 إشبيلية × فياريال
10:00 برشلونة × أتلتيكو مدريد
*الدورى الإيطالى:
01:30 ليتشي × بولونيا
04:00 فيورنتينا × ساليرنيتانا
04:00 أودينيزي × هيلاس فيرونا
07:00 ساسولو × روما
09:45 نابولي × انتر ميلان