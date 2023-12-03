الفلبين تلغي تحذيرا من تسونامي صدر في أعقاب وقوع زلزال قوي

ألغت السلطات في الفلبين، اليوم الأحد، تحذيرا من تسونامي كانت قد أصدرته في أعقاب وقوع زلزال بلغت شدته 7.4 درجة ضرب مساء أمس قبالة مقاطعة "سوريجاو ديل سور" وشعر به السكان في أجزاء من جزيرة "مينداناو".

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل - حسبما أفادت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفليبنية - أن "تهديد تسونامي المصاحب لهذا الزلزال قد تخطى الآن بشكل كبير الفلبين"، مضيفا أن "آخر موجة تسونامي تم تسجيل وصولها للبلاد حدثت عند الساعة 2:52 فجرا (بالتوقيت المحلي) على جزيرة ماويس".

وأوضح المعهد الفلبيني أن "أعلى الموجات التي تولدت بفعل الزلزال بلغ طولها 0.64 متر على جزيرة (ماويس) الواقعة في بلدية (هيناتوان)".