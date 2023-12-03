وكيل شباب دمياط يتفقد جاهزية مقرات انتخابات رئاسة الجمهورية

تابع الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، بجولات ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بالهيئات الشبابية والرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بدمياط، للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

حيث قام مدير المديرية بجولة تفقدية اليوم لمتابعة التجهيزات بمركز شباب كفر الشناوى بإدارة شباب فارسكور ، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل .

قامت إدارة التخطيط والمتابعة وبناء على تكليف من الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط بتكثيف المتابعات الميدانية لمراكز الشباب ومعالجة أوجه القصور المختلفة، بمتابعة مراكز شباب إدارة شباب السرو خلال الفترة من 26 ل 30 / 11 / 2023.

وقامت اللجنة بمتابعة أنشطة إدارة الشباب والمراكز التابعة، حجازى حسانين ،سيف الدين ، تل الكاشف ، دقهلة ،مدينة السرو.

وتستهدف متابعة الخطة السنوية و لمختلف الاقسام المعنية ومتابعة تنفيذها ، التوجيه برفع معدلات تنفيذ أنشطة النشء والشباب زيادة أنشطة ذوى الهمم ، التسجيل بانتظام في مختلف السجلات الإدارية والمالية والمخزنية، استكمال ملفات الأنشطة، اتباع اجراءات الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط.