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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يبدأ استكشاف شباب بلوزداد الجزائري قبل موقعة دوري الأبطال

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
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يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رحلة استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في الدوري المحلى أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي التي كان مقررا لها 6 ديسمبر الجاري فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثاني عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع ومازيمبي الكونغولي.

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