"الوطن" العمانية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الأحد 03/ديسمبر/2023 - 09:37 ص

أكدت صحيفة (الوطن) العمانية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان " عدوان يجر المنطقة لحرب شاملة - "أن استمرار العدوان الإسرائيلي بصورةٍ دَوْريَّة يشكل خطورة كبيرة على حياة المَدنيِّين الفلسطينيِّين، ويعمق الكارثة الإنسانية في قِطاع غزة، مما يساهم في تحقيق جريمة النزوح القسريِّ الَّتي تفرضها قوَّات الاحتلال على أبناء فلسطين في القِطاع المحاصَر، خصوصًا وأنَّ أكثر من مليونَيْ فلسطينيٍّ يعيشون في جنوب القِطاع تحت القصف ولا مكان آخر أمامهم يلجؤون إليه في ظلِّ انعدام وشحِّ توافر احتياجاتهم الإنسانيَّة الأساسيَّة، من ماء وغذاء وكهرباء".

وأضافت "أن الاحتلال الإسرائيلي لن يكتفيَ بما يرتكبه من جرائم في قِطاع غزة، أو حتى في باقي الأراضي الفلسطينية، لكنه يسعى إلى توسيع العدوان لِيصبح حربًا شاملة، تشمل المنطقة بأكملها، كما أنها تشكل استمرارا لجريمة التطهير العِرقي والإبادة الجماعية، ومحاولات التهجير وتصفية الحقوق العربية والفلسطينية، وهي جرائم لن تجلب الأمن، ولَنْ تُحققَ السلام لأحَدٍ في المنطقة، ويجِبُ على مَنْ يدعمون الاحتلال الإسرائيلي إجباره على إيقاف تلك الأفعال، فعودة حلقة التدمير والعدوان لن تجلبَ الأمن والسلام لأحد".