ثقافة السويس تحتفي برواية "رسالة إلى هارون"

شهد فرع ثقافة السويس عددا من الفعاليات الثقافية خلال اليومين الماضيين، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ونظم الفرع حفل توقيع ومناقشة رواية "رسالة إلى هارون" للأديبة سناء فرج، وذلك بقصر ثقافة السويس، ضمن حفلات توقيع الكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي لعام 2022.

بدأت فعاليات الحفل الذي أدارته صباح هادي، بحديث الأديب السيد ياسين قائلا: تعد رواية "رسالة إلى هارون" منتجا أدبيا مميزا، يحمل ثقافة مبدعة استطاعت أن تصور لنا مرحلة تاريخية مهمة من التاريخ العربي بكل أحداثه، من خلال عدة إسقاطات تاريخية استدعت فيها الكاتبة شخصيات وأماكن وأزمنة من عصر هارون الرشيد.

وأضاف: أن رصد الكاتبة لشخصية هارون الرشيد عبر ديالوج وألواح ملونة مجسدة جعل الرواية تبدو بصورة إبداعية، دفعت بالقارئ لينهل من مضمونها كل ما هو تاريخي وثقافي، لما تحمله بين طياتها من دلالات وتأويلات عدة.

وعن أسلوب الكاتبة أشار "ياسين" أنها تتمتع بقدر كبير من الثقافة، كما أنها ملمة بأدوات الكتابة، وانعكس ذلك على أسلوب كتابتها، وأوضح أن الرواية تحمل عددا من المشاهد الرومانسية، برعت الكاتبة في سردها من خلال الأحداث ومنها مشاهد تمسك زبيدة بهارون معلنة عدم تركها له، لأنه مازال بالنسبة لها هو حلمها الجميل، كما أن الكاتبة أبدعت في رصدها للتاريخ من خلال سرد واقعة حرق مكتبة بغداد وبعض الأحداث التاريخية الأخرى في معادل موضوعي بلغة شعرية، وسرد شيق ساعد على تنشيط الذاكرة التاريخية، لأن القارئ يبحث دائما عن متعته الفنية من خلال كتابة تأويلية شيقة تترك له فضاءات يقوم من خلالها بمليء هذه الفراغات.

واختتم حديثه موجها الشكر لصاحبة الرواية التي قدمت عملا أدبيا مميزا يمكن إضافته إلى المكتبة العربية.

من جانبه بدأ الشاعر عزت المتبولي حديثه قائلا: إن سناء فرج أديبة قوية الكلمات والبلاغة، وتتمتع بمخزون لغوي وتاريخي وثقافي كبير في زمن خفت فية البلاغة القوية، واستطاعت بتقديمها لتلك الرواية أن تحلق ببراعتها فوق صفحات التاريخ مستدعية شخصيات وأماكن وأزمنة فى عصر هارون الرشيد وعصور أخرى، لخلق مشهدية فنية جسدت فيها عوالم متعددة طرحت من خلالها فلسفتها وثقافتها، ومنحت القارئ جرعات تثقيفية وتاريخية متميزة.

وأضاف أن صاحبة الرواية تمتلك ثقافة وفكرا ورؤية ولغة يجعل لها التفرد والتميز ، لأن من يقرأ "رسالة إلى هارون" لابد أن يتوقف أمامها طويلا نظرا لعبقريتها في الطرح والفكر والسرد واللغة، هذا بخلاف تميز الكاتبة بالخيال الفانتازي الذى يُبحر بالملتقي إلى عوالم وعصور كثيرة.

واختتم حديثه موضحا أن الرواية توجه عدة رسائل إلى "هارون" الهدف منها هو إعادة إحياء الذاكرة الوطنية لمواجهة تداعيات الحاضر، من خلال الاستقواء بالماضي العظيم بكل فتوحاته وانتصاراته وعصور الازدهار.

وشهد الحفل الذي أقيم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله ‏من خلال إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، فتح باب المناقشة مع الجمهور، ودارت حول جماليات الرواية وما تحمله من لغة شيقة، وفكر واع، وذلك بحضور كل من الأديب محمد أيوب، الشاعر جمال عمران، المستشار أحمد خزيم، والفنانة عائشة محمد ونخبة من الشعراء والمثقفين.

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