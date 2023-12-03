مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا جراء وقوع انفجار بجامعة ولاية "مينداناو" الفلبينية

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الأحد، مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من أربعين آخرين جراء وقوع انفجار داخل صالة للألعاب الرياضية بجامعة ولاية "مينداناو" في مدينة "مراوي".

ذكرت النبأ قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب أو ملابسات الانفجار.

ودعا الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم، إلى الهدوء في أعقاب الانفجار الذي وقع في صالة للألعاب الرياضية في مدينة "مراوي" وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وأدان ماركوس الابن - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - الانفجار الذي وقع في حرم جامعة ولاية "مينداناو" وألقى باللوم فيه على إرهابيين أجانب، كما حذر من أن المتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الأبرياء سيعتبرون دائما أعداء للمجتمع الفلبيني.

وقال ماركوس - في بيان صادر عنه - إن الحكومة الوطنية تنسق بشكل وثيق مع الحكومة الإقليمية لمنطقة "بانجسامورو" ذاتية الحكم في "مينداناو" ومع وحدات الحكومة المحلية في أعقاب الانفجار، ذلك في الوقت الذي صدرت فيه تعليمات للقوات المسلحة والشرطة الوطنية بضمان سلامة وأمن المجتمعات المحلية في المنطقة مع نشر أفراد أمن إضافيين.

بدورها، قالت الشرطة الوطنية الفلبينية - في بيان لها - إنها تعمل من أجل تحديد هوية من يقف وراء هذا الانفجار الذي تسبب أيضا في إصابة أكثر من أربعين شخصا.

من جانب٤ه، أدان حاكم منطقة "لاناو ديل سور" مامينتال ألونتو أديونج الانفجار قائلا "نحن نتمسك بحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الدين".

وأضاف "يجب أيضا إدانة الهجمات الإرهابية على المؤسسات التعليمية لأن هذه أماكن تعزز ثقافة السلام وتشكل شبابنا ليكونوا صانعي المستقبل لهذا البلد".