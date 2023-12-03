المصريون بالخارج يواصلون التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024

يواصل المواطنون المصريون بالخارج، اليوم الأحد، التوافد على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.

وتوالي سفارات وقنصليات مصر بالخارج فتح أبوابها في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام الناخبين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستوري.

وتتواصل عملية اقتراع المصريين بالخارج اليوم (حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة) في بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بـ 137 مقرًا في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

وكان اليوم الأول والثاني من الانتخابات قد شهدا مشاركة فعالة وحاشدة من جانب أبناء مصر بالخارج منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع.

وأشادت الجاليات المصرية بحسن سير وسلاسة العملية الانتخابية في المقار الدبلوماسية وبالتسهيلات المقدمة لجميع أبناء مصر بالخارج لتيسير التصويت.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج سواء كان مقيمًا أو زائرًا لفترة وجيزة أن يدلى بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة الرقم القومى أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومى.