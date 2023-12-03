أسعار الذهب اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023

الأحد 03/ديسمبر/2023 - 09:02 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 3 ديسمبر 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3154 جنيها للبيع، و3177 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2760 جنيها للبيع، و2780 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2366 جنيها للبيع، و2383 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1840 جنيها للبيع، و1853 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 22.1 ألف جنيه للبيع، و22.24 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 98.1 ألف جنيه للبيع، و98.81 ألف جينيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.154 مليون جنيه للبيع، و3.2 مليون جنيه للشراء.