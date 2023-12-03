اليوم.. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق وطقس لطيف بالقاهرة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة تحت اشعة الشمس ولطيف في الظل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الأنحاء.

ويشهد الأحد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القـناة وشمال الصعيد وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وامطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى 15 درجة .