رئيس هيئة الأركان الأمريكية: نسعى إلى تجنب الصراع مع الصين

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، تشارلز براون، إن الولايات المتحدة تسعى إلى تجنب الصراع المسلح مع الصين، لكنها مستعدة له.

وطلب من براون وخلال منتدى نظمته مؤسسة "رونالد ريغان" الرئاسية في ولاية كاليفورنيا، التعليق على نتائج الاستطلاع التي أظهرت أن 51% من الأمريكيين يعتبرون الصين "أخطر تهديد" على الولايات المتحدة، بينما يعتقد 74% أن واشنطن وبكين قد تدخلان في صدام عسكري خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابع: "أولا، أود أن أقول لهم (للأمريكيين) إنه يجب أن يفتخروا بقواتهم المسلحة وأننا مستعدون لأي شيء. ولكن في الوقت نفسه، نحن نسعى جاهدين لنكون على استعداد تام بحيث لن يكون هناك صراع. إن القوة العسكرية التي نظهرها ستساعد في تحقيق السلام".

كما أكد براون أهمية الحفاظ على قنوات مفتوحة للاتصال العسكري مع الصين.

وأشار إلى أن "فرصة الحوار مع الحلفاء والشركاء ومع الخصوم مهمة للغاية. وأعتقد أن [الحوار مع الخصوم] ضروري لتجنب الحسابات الخاطئة".