الفيليبين تعلن القضاء على جماعة إرهابية جنوب البلاد

أعلن الجيش الفيليبيني، أمس السبت، أن غارة جوية أسفرت عن مقتل 11 متشددًا مسلحًا، مما أدى إلى القضاء على واحدة من جماعات مسلحة صغيرة عدة تنشط في جنوب البلاد.

وقال متحدث عسكري إقليمي إنه بناءً على بلاغ مدني هاجمت طائرتان عسكريتان قرية جبلية في جزيرة مينداناو، إذ كان مقاتلون من تنظيم متشدد بالفيليبين يجتمعون فيها أمس الجمعة.

وقال اللفتنانت كولونيل دينيس ألموراتو إنه بعد ساعات انتشلت القوات البرية جثث 11 مسلحًا فيليبينيًا بينهم الزعيم المفترض. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، "كانوا يخططون لشن هجمات في مقاطعة ماجوينداناو ديل سور، ومن الجيد أننا تمكنا من إحباط خطتهم".

وبحسب ألموراتو فإن التنظيم (الفيليبيني) من الجماعات المتشددة التي إما تستوحي أفكارها من تنظيم "داعش"، وإما مرتبطة به، وتقاتل لإقامة الخلافة في مينداناو موطن أقلية مسلمة كبيرة في الدولة الآسيوية ذات الغالبية الكاثوليكية. وأضاف، "يقصفون الحافلات ويضايقون وحداتنا، وينفذون عمليات خاصة لاغتيال عناصر الجيش والشرطة المتخفين"، مشيرًا إلى أن "بعض هذه الجماعات كانت لديها علاقات مع تنظيم "داعش"، لكنها الآن تعمل بمفردها فيما يتعلق بحاجاتها المالية واللوجستية، وتلجأ إلى الابتزاز"، مردفًا "لم يعد لديهم تمويل أجنبي".

وأكد ألموراتو أن الغارة قرب بلدية داتو هوفر أمباتوان لم تترك للجماعة سوى نحو أربعة أعضاء فقط لا يعرف مكان وجودهم.

وقال المتحدث العسكري إن ما بين 30 و35 عضوًا من جماعة "المقاتلين من أجل حرية بانجسامورو" المتشددة يعملون أيضًا في مقاطعة ماجوينداناو ديل سور في مينداناو. وتعد هذه الجماعة المتطرفة فصيلًا منشقًا عن جبهة "تحرير مورو الإسلامية"، أكبر فصيل إرهابي في الفيليبين وقع اتفاق سلام مع مانيلا عام 2014 أنهى عقودًا من التمرد.