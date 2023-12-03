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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

«عفاريت المتحف» على مسرح نهاد صليحة ليلة رأس السنة

عفاريت المتحف
عفاريت المتحف
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يعرض مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم، العرض المسرحي "عفاريت المتحف" يوم 31 ديسمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

ويأتي العرض ضمن أنشطة وفعاليات شهر ديسمبر بالمسرح، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وبإشراف المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي.

"عفاريت المتحف" عرض استعراضي يجمع بين الرومانسية والكوميديا، وتدور أحداثه حول مجموعة من تماثيل من ملكات الجن في متحف وتقع إحدى التماثيل في حب "مالك" المخرج المغمور وفي مقابل اكتمال قصة الحب يجب أن تتحول لإنسانة وأن تكون له كخاتم سليمان لتحقيق كل ما يريد.

العرض تأليف وإخراج ماريونيتا، ومونتاج أسماء إبراهيم، وموسيقى تصويرية أسما شمس، وتمثيل رحاب علي، وماريونيتا، وجنة عبد الرحمن، وسارة عصام، وجوهرة ورحاب محسن، وجهاد حمدي، ومروة عبد الرحمن، وأسما شمس.

عفاريت المتحف مسرح نهاد صليحة ليلة رأس السنة ديسمبر