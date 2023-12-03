«كهرباء شمال القاهرة»: البدء في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني باستخدام ماكينات «pos» في المعاملات الحكومية

افتتح الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع والمهندس حسام الدين عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مركز خدمة عملاء شبرا الخيمة وكذلك مركز شحن العدادات مسبقة الدفع وتحصيل فواتير الاستهلاك التى تضم مناطق شبرا الخيمة وبيجام ومنشية الحرية وعبد المنعم رياض بحضور لفيف من قيادات الشركة والعاملين.

وخلال الزيارة استمع العضو لشئون شركات التوزيع لشرح مفصل وتوضيحي من قبل رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تضمن الإجراءات التى تتخذها الشركة لتنفيذ خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتعميم الهوية البصرية فى جميع أنحاء الشركة..

وأكد أن إنشاء مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع وتحصيل فواتير الاستهلاك يعمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء..

وأوضح أنه تم إنشاء منطقة ذكية SMART AREA بمركز خدمة العملاء يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات إلكترونيا ( سداد فواتير – تعاقد – شحن – شكاوى.....) وكذلك تقديم خدمة مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بمركز خدمة العملاء ومركز الشحن للعدادات مسبقة الدفع وسداد الفواتير حيث لهم الأولوية في الحصول على الخدمات بجميع شبابيك تقديم الخدمة.

ونوه إلى أنه تم تجهيز مركز خدمة العملاء ببرنامج للغة الإشارة لتقديم خدمة مميزة لذوي الهمم (الصم والبكم) على أجهزة تابلت للتفاعل معهم وتوضيح جميع الخدمات المقدمة وتلقى استفساراتهم والرد عليها من خلال البرنامج المعد لذلك وكذلك تفعيل نظام النداء الآلي Q. SESTEM لتنظيم العملاء لتلقي الخدمات حيث يتم إرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول للعميل تحدد رقم الدور وعدد المنتظرين لتلقى الخدمة ورسالة أخرى لتحديد رقم الشباك لتوجه العميل إليه.



وأكد أنه تم تفعيل جهاز تابلت لاستبيان آراء العملاء تجاه جودة الخدمات المقدمة لهم بالإضافة أيضا لتفعيل نظام الإصدار الموحد بجميع الإدارات التجارية بالشركة حيث يتم الالتزام بقواعد موحدة بإصدار الفواتير لضمان دقة المحاسبة ومراجعة الفواتير الكترونيا بدون تدخل بشرى حيث يتم استقبال قراءات العدادات من شركة شعاع مع صورة العداد لمراجعة القراءة والتأكد من صحتها قبل الإصدار مما كان له الأثر البالغ في انخفاض عدد شكاوى المشتركين من أخطاء القراءات على مستوى الشركة.



وأوضح أنه تم البدء في تطبيق نظام التحصيل الالكتروني باستخدام ماكينات التحصيل الإلكترونى pos وهى ماكينة للتحصيل مع المحصلين دون فواتير حيث يقوم المحصل بإعلام قيمة الفاتورة للعميل وبعد الدفع يستخرج المحصل إيصال دفع من الماكينة ثم يقوم العميل بإستلام مقابل قيمة السداد.

وبعد انتهاء الجولة.. قام رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المرور على مبنى إيرادات وشبكات شبرا الخيمة بجولة تفقدية داخل المبنى حرص فيها على مصافحة جميع العاملين بالطوابق الخمس التي يتكون منها المبنى، مؤكدا حرصه الاطمئنان على سير العمل والاستماع إلى مطالب تهدف لتذليل أى معوقات ومواجهة أى مشاكل.