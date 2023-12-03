صلاح عزت: شبكة كهرباء مصر العليا تضاعفت خلال عهد الرئيس السيسي

بدأ قطاع الكهرباء تنفيذ خطوط الربط لنقل قدرات مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة والبالغة حوالى 700 ميجاوات والتى تنفذها أكوا باور والنويس؛ تمهيدًا لدخولهما الخدمة قريبًا ووضعهما على الشبكة القومية للكهرباء كما بدأ العمل لإقامة محطة محولات شرق قنا وذلك بعد وضع الجهد على محطتي المحولات المتنقلتين طاقة 60 ميجاوات لكل منهما لتشغيل روافع المياه الجديدة فى توشكى لتلبية متطلبات مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.



أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على إعطاء الأولوية لتوصيل التيار للمشروعات التنموية خاصة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية؛ نظرًا للبعد التنموية لها وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا لقيام القطاع بتنفيذ المطلوب منه لمشروعات الزراعة فى سيناء والساحل الشمالى وتوشكى والعوينات ومستقبل مصر وجاري توصيل التيار لاستصلاح وزراعة 850 ألف فدان فى شمال أسوان وغرب كوم أمبو بعد أن تم الانتهاء من تغذية 70 ألف فدان بالعوينات مؤخرًا.



وأكد «شاكر» جاهزية 10 محطات محولات فى جنوب الوادى للافتتاح والعمل لتلبية متطلبات المشروعات التنموية وخاصة الزراعية فى جنوب الوادى بتوشكى والعوينات والانتهاء من توسيع محطة محولات توشكى 2 جهد 500 كيلوفولت وزيادة قدرات محطة توشكى 3 وذلك بخبرات وصناعة وطنية وتنفيذ خطوط الربط المطلوبة لهذة المشروعات لتكون الكهرباء سابقة فى دعم خطط الدولة للتوسعات العمرانية والزراعية والصناعية.



وأوضحت المهندسة صباح مشالي رئيس شركة نقل الكهرباء أنه جاري تنفيذ محطتين جديدتين للمحولات فى المنيا وبنى سويف جهد 66 / 22 لدعم مشروع مستقبل مصر لاستصلاح الأراضى والتوسع العمرانى، مشيرة إلى الأعمال الجاري تنفيذها حاليا بمحطة محولات توشكى الرئيسية التى من شأنها توفير احتياجات المشروعات الصناعية الجاري تنفيذها بتوشكى والمتعلقة بتصنيع المنتجات الزراعية وغيرها وزيادة الطاقة المصدرة إلى السودان.



وأوضح المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية أن مكونات شبكة كهرباء مصر العليا تضاعفت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ووصلت لمناطق لم يصلها العمران من قبل وأن حجم الاستثمارات المنفذة خلال السنوات الأخيرة لدعم الشبكة بجنوب الوادى بلغت حوالي 35 مليار جنيه لتكون الشبكة الكهربائية بالجنوب تماثل شبكة الشمال ولديها كافة الإمكانات لتلبية متطلبات التنمية لعشر سنوات قادمة، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ سلسلة من محطات المحولات وهى جاهزة الآن للافتتاح تتضمن محطات بني سويف العملاقة جهد 500 / 220 ميجا فولت وشرق أسيوط وشرق سوهاج بقدرات مماثلة بالإضافة إلى محطات توشكى 3 وتوشكى 4 بطاقة 220 / 66 لتلبية احتياجات المشروعات التنموية واستصلاح الأراضي بالمنطقة ومحطات إسنا وفارس وطامية ورؤوف بطاقة 220 / 66 ميجا فولت وذلك ضمن سلسلة من المحطات العملاقة على الجهد الفائق والعالى يتم إقامتها بجنوب الوادى تزامنا مع تنفيذ الشبكة الجديدة شرق النيل.