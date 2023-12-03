استجابة لما نشرته «البوابة نيوز»| الداخلية تكشف تفاصيل عودة مؤمن لأسرته

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لما نشرته «البوابة نيوز» بشأن تغيب الطالب مؤمن محمد مصطفى إسماعيل خليفة 16 عامًا، عن منزله الكائن بقرية واقد التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ الأربعاء 1 نوفمبر الماضي.

بالفحص والتواصل مع الأجهزة الأمنية وبسؤال والد الطفل المذكور أقر بخروج نجله من منزلهما بتاريخ نوفمبر الماضي متجهًا لمحافظة الغربية للعمل هناك وعودته لمنزله دون أي أسباب أو خلافات أسرية وبسؤال المتغيب أيد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لما يُنشر من بلاغات واستغاثات المواطنين عبر المواقع الإخبارية.