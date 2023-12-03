مصطفى محمد يشارك مع نانت في كسر سلسلة لا هزيمة نيس

شارك النجم المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت، في فوز فريقه على نيس بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب لا البوجوار، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

تواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للكناري، في أول مباراة تحت قيادة مدرب الفريق الجديد جوزلين جورفينيك.

وخاض الأناكوندا اللقاء أساسيًا حتى الدقيقة 82، حينما غادر الملعب لاستبداله بزميله عبد القادر بامبا.

ولم يسجل أو يصنع مهاجم المنتخب الوطني أي هدف في المباراة، التي شهدت كسر سلسلة اللا فوز بالنسبة إلى نانت، الذي لم يحقق أي انتصار في آخر 4 مباريات.

كما أسهم مصطفى محمد في كسر سلسلة اللا هزيمة لفريق نيس، الذي لم يتعرض للخسارة في 13 لقاء في الدوري الفرنسي، كما أن هذا الفريق هو الوحيد في المسابقة الذي لم يتلق أي هزيمة قبل إسقاطه من رفاق مصطفى محمد.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد، فلورنت مولت في الدقيقة 25، بعد متابعته لتصدي مارسين بولكا حارس مرمى نيس.

وبتلك النتيجة، رفع نانت رصيده إلى 18 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نيس عند 29 نقطة في وصافة الترتيب.