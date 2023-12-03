اليوم.. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور غانا لحضور الاجتماع الوزاري الأممي

تبدأ مساعدة وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون، اليوم الأحد، زيارة إلى أكرا في غانا؛ لحضور الاجتماع الوزاري للأمم المتحدة بشأن عمليات حفظ السلام.

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أنه سيرافق "سيسون"، خلال الزيارة التي تستمر حتى 7 ديسمبر الجاري، رئيسة وفد وممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ومسؤولين أميركيين آخرين.

وستحضر مساعدة الوزيرة حدثا جانبيا تنظمه الولايات المتحدة حول تحسين الإدارة البيئية في عمليات حفظ السلام وحدثا جانبيا آخر تنظمه السويد حول المرأة والسلام والأمن.

وستعقد اجتماعات مع نظرائها وكبار مسؤولي الأمم المتحدة لتعزيز إلتزام الولايات المتحدة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى مقابلة فريق الأمم المتحدة القُطري في غانا.

وسيركز الاجتماع الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2023 على حماية المدنيين، وسلامة وأمن قوات حفظ السلام، والنساء في عمليات حفظ السلام.