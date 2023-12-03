بأعلام مصر وصحبة أسرهم.. المصريون يتوافدون على لجان انتخابات الرئاسة في كندا لليوم الثاني

توافد عدد من أبناء الجالية المصرية بدولة كندا على لجان الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية في يومها الثاني.

وحرص أبناء الجالية المصرية من السيدات والرجال على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

وتستمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في كندا لعام ٢٠٢٤ بمقر السفارة المصرية، منذ التاسعة صباحًا بتوقيت كندا وحتى التاسعة مساء.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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