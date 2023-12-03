متحدث حركة فتح لـ«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يروع الفلسطينيين ليجبرهم على التهجير

الأحد 03/ديسمبر/2023 - 12:27 ص

علق عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، من رام الله، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال "داود"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن التخوف الذي يخشاه الجميع هو هروب سكان قطاع غزة من أماكن القصف والنزوح نحو الجنوب باتجاه الحدود المصرية هربًا من الموت.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي بدأ يمتد لمناطق جنوب قطاع غزة، وبالتالي مشروع التهجير يمكن أن ينفذ في الأيام القادمة، وخاصة وأن الاحتلال فشل على قرابة الشهر في تحقيق أي صورة من صور النصر في قطاع غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تسعى لتحقيق هدف استراتيجي لدولة إسرائيل المتطرفة، وهو تهجير سكان قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال يستخدم أساليب الترويع بإلقاء قنبلة نووية على القطاع ليخيف الفلسطينيين ويجبرهم علي النزوح نحو الجنوب، ولا يكون أمام مصر سوى أن تفتح الحدود مراعاة للحالات الإنسانية وعدم ترك الشعب الفلسطيني يموت.