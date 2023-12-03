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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة شخصين أصيبا في حادث تصادم بالبدرشين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حادث اصطدام سيارة نقل بأخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري الأوسطي باتجاه البدرشين، لسؤالهم عن ملابسات الحادث،  وكما أمرت بالتحفظ على السيارتين للتحقيق.


نقل دخل في ملاكي 
وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة النقل أدى إلى اصطدامه بالملاكى، وهو ما أدى إلى إصابته وإصابة قائد السيارة الملاكي.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى على الطريق الدائرى الأوسطى اتجاه البدرشين وانتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.

وتبين بالفحص إصابة شخصين جراء الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما رفع رجال المرور آثار الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

حادث اصطدام إصابة شخصين الطريق الدائري الأوسطي البدرشين