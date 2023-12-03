خلال شهر.. نيوكاسل يكرر فوزه على مانشستر يونايتد

تجرع فريق مانشستر يونايتد، مرارة الهزيمة من نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة التسجيل، لاسيما سيطرة الماكبايس على مجريات اللعب في هذا الشوط.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن أصحاب الأرض من التهديف، حيث سجل أنتوني جوردون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55 من صناعة كيران تريبير.

وشهدت الدقيقة 86، استبدال نيك بوب حارس نيوكاسل بعد إصابته، ونزول مارتن دوبرافكا بدلًا منه.

وبذلك، كرر نيوكاسل فوزه على مان يونايتد خلال شهر، حيث أطاح به من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، عندما انتصر عليه بثلاثية نظيفة يوم الأربعاء 1 نوفمبر الماضي.

وبتلك النتيجة، قفز نيوكاسل يونايتد إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وفي رصيده 26 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 24 نقطة ليحتل بها المركز السابع.