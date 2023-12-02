مؤتمر حاشد لمستقبل وطن بكفر الشيخ لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، مؤتمرًا جماهيريا حاشدا فى مدينة دسوق، بحضور 15 ألف مواطن من أبناء المحافظة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر الجماهيري، اللواء يحي عيسوي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، والمهندس عبدالحميد دمرداش الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والمهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، و أعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة.

وعقب السلام الجمهوري بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم.

أكد اللواء يحي عيسوى أن مصر فى لحظة فارقة من تاريخ الوطن، ما يحتم على أبناءه المخلصين بذل الغالى والنفيس للحفاظ عليه، ومواجهة التحديات للعبور بمصر إلى بر الأمان.

وقال القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل مطرانية كفرالشيخ ودمياط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو القادر على استكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الانجازات التى تحققت في جميع المجالات.

ودعا الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والادلاء بالأصوات لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية.

وقال الشحات مبروك بطل العالم سابقا فى كمال الأجسام، وإبن محافظة كفرالشيخ إن حب الوطن يحتم رد الجميل للرئيس السيسي الذي وعد وأوفى.

ومن ناحيته، أضاف طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن البلاد تواجه تحديات جسيمة تستلزم التكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.

ثم تحدث الفنان سامح الصريطي عن انجازات الرئيس التى يراها الجميع، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب وتنمية سيناء.