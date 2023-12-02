محمد صلاح يتطلع إلى تحقيق إنجازات تاريخية بمباراة ليفربول وفولهام

يستعد فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة فولهام، غدًا الأحد، في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق ليفربول، غدًا الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، نظيره فولهام على ملعب أنفيلد، على أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

أرقام قياسية عديدة في انتظار محمد صلاح

ويتطلع صلاح إلى إنجازات تاريخية في هذه المباراة، حيث يأمل في الوصول إلى الهدف رقم 200 بقميص الريدز في مختلف البطولات، وذلك بعدما أحرز هدفه الـ199 في مباراته رقم 324 بقميص ليفربول، وذلك في شباك لاسك لينز النمساوي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، في مباراة انتهت بفوز الحمر برباعية نظيفة، أدت إلى تأهل ليفربول إلى دور الـ16 من اليوروباليج، وتفادي مواجهات فرق دوري أبطال أوروبا في ثمن النهائي.

وفي حال تسجيل محمد صلاح لهدف في مواجهة الغد، سيصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم، بعد كل من، إيان راش، روجر هانت، جوردون هودسون، وبيلي ليدل.

كما أن الفرعون المصري، إذا هز شباك فولهام غدًا، يصبح أول لاعب غير بريطاني يسجل 200 هدف مع الريدز، بجانب أنه يصبح أسرع لاعب يصل لحاجز الـ200 هدف أو أكثر في تاريخ النادي.

ويستهدف صلاح، تحقيق رقمين قياسين آخرين في مباراة ليفربول وفولهام، أولهما، المشاركة أساسيًا في اللقاء رقم 300 في مختلف البطولات مع حمر الميرسيسايد.

وثانيهما، إذا سجل هدفًا، سيرفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في البريميرليج إلى 150 هدفًا، حيث أحرز من قبل 148 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي ناديه السابق، ليصير أول لاعب أفريقي يسجل 150 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك محمد صلاح 10 أهداف في رصيده، ينافس بها على جائزة الحذاء الذهبي بالموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل مركز الوصافة في قائمة هدافي المسابقة حاليًا خلف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بـ14 هدفًا.

ويحتل ليفربول، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز الرابع عشر وفي رصيده 15 نقطة.