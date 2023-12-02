المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية يوجه الشكر للرئيس السيسي على جهوده لإنقاذ الوضع بغزة

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" إنه ليس من الممكن تخيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون التنسيق بين مصر ودول العالم.

ووجه متحدث الخارجية الأمريكية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على جهودها في التوصل للهدنة.

يُذكر أن حركة حماس وإسرائيل اتفقتا على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين بعد جهود حثيثة من مصر وقطر.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المُحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.