نانت يتقدم على نيس في الشوط الأول بمشاركة مصطفى محمد

تقدم فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، على نظيره نيس بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب لا البوجوار، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للكناري، في أول مباراة لمدرب الفريق الجديد جوزلين جورفينيك.

وسجل مصطفى محمد 5 أهداف في الدوري الفرنسي حتى الآن، ينافس بها على جائزة هداف المسابقة مع كيليان مبابي وأكور أدامز مهاجم مونبلييه.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، فلورنت مولت في الدقيقة 25، ليفاجئ نانت، نيس في الشوط الأول بهذا الهدف.

ويحتل فريق نانت، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي نيس في مركز الوصافة وفي رصيده 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر باريس سان جيرمان.