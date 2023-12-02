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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

العريان يشارك في الانتخابات الرئاسية على هامش بطولة سباعيات الرجبي العالمية بدبي

رئيس الاتحاد المصري
رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث
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شارك المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث في الانتخابات الرئاسية وأدلى بصوته في القنصلية المصرية في دبي خلال حضوره لفاعليات بطولة سباعيات الرجبي العالمية المقامة حاليًا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تلقى العريان دعوة لحضور منافسات البطولة من قبل الاتحاد الاماراتي للرجبي.

وأكد العريان ضرورة مشاركة الشعب المصري بجميع طوائفه وفي جميع أنحاء العالم في الحياة السياسية وحث المصريين على ضرورة التصويت في الانتخابات الرئاسية لممارسة أهم الحقوق الدستورية للفرد من أجل تحقيق مستقبل أفضل لوطننا الحبيب مصر.

وقال العريان: إدلائي بصوتي في الانتخابات المصرية خلال تواجدي بدبي هو رسالة أوجها لجموع المصريين بأهمية ممارسة هذا الحق الدستوري سواء كنت بداخل مصر أو خارجها.

وانطلقت أمس على ملعب «ذا سيفنز» بدبي النسخة السنوية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي بمشاركة أفضل لاعبي ولاعبات سباعيات الرجبي في العالم.

وتنطلق «سلسلة سباعيات الرجبي» ببطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي، التي يشارك في منافساتها أفضل محترفي اللعبة في العالم من الرجال والنساء من 28 دولة، ضمن فرق عالية المستوى، حيث تشهد مباريات البطولة استعدادات منتخبي جنوب إفريقيا وأستراليا للدفاع عن لقبيهما في الإمارات.

الرجبي العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث