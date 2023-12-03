اليوم.. 3 مباريات لثلاثي هجوم منتخب مصر

يوم حافل بالمباريات في الدوريات الأوروبية، يشهد 3 لقاءات لثلاثي هجوم منتخب مصر، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، وذلك بجانب المواجهات النارية التي تقام في الملاعب المختلفة، أبرزها دوريات القارة العجوز الخمس الكبرى.

وتقام 3 مباريات لـ3 من المحترفين المصريين في ملاعب أوروبا، اليوم الأحد، نستعرضها في السطور التالية.

تريزيجيه يسعى لاستعادة بريقه

يستضيف فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، نظيره قيصري سبور على ملعب بابارا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري التركي، في مباراة تنطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تريزيجيه

ويسعى تريزيجيه خلال هذا اللقاء، لمواصلة استعادة بريقه الأوروبي مع طرابزون في الموسم الجاري، وذلك بعدما بدأ كسر صيامه التهديفي هذا الموسم بالدوري التركي، عقب تسجيله لهدف التعادل لفريقه أمام سيفاس سبور بالجولة الماضية، ليسجل أول أهدافه فضلًا عن صناعته لهدفين في 9 مباريات شارك بها مع طرابزون سبور بالموسم الحالي.

محمد صلاح يتطلع إلى إنجاز تاريخي

يستعد فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة فولهام، اليوم الأحد، في المباراة التي تقام بينهما في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

ويتطلع صلاح إلى إنجاز تاريخي في هذه المباراة، حيث يأمل في الوصول إلى الهدف رقم 200 بقميص الريدز في مختلف البطولات، وذلك بعدما أحرز هدفه الـ199 في شباك لاسك لينز النمساوي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، في مباراة انتهت بفوز الحمر برباعية نظيفة، أدت إلى تأهل ليفربول إلى دور الـ16 من اليوروباليج، وتفادى مواجهات فرق دوري أبطال أوروبا في ثمن النهائي.

آينتراخت فرانكفورت يتسلح بتألق عمر مرموش

وفي الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، يدخل فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه مهاجم المنتخب الوطني عمر مرموش، مواجهة قوية أمام أوجسبورج، خارج ملعبه في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

عمر مرموش

ويتسلح فرانكفورت في هذا اللقاء، بتألق مرموش الذي يقدم مستويات رائعة مع الفريق الألماني بالموسم الجاري بعد انتقاله إليه في صفقة انتقال حر من فولفسبورج، حيث يتصدر ترتيب هدافي الفريق في جميع المسابقات بعد وصوله مؤخرًا إلى 11 هدفًا سجلها في 20 مباراة شارك بها، بواقع 4 أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي، و6 في البوندسليجا، وهدف وحيد في كأس ألمانيا.