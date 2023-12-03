اليوم.. 3 مباريات لثلاثي هجوم منتخب مصر.. و4 مواجهات نارية في الدوريات الأوروبية

يوم حافل بالمباريات في الدوريات الأوروبية، يشهد 3 لقاءات لثلاثي هجوم منتخب مصر، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، وذلك بجانب المواجهات النارية التي تقام في الملاعب المختلفة، أبرزها دوريات القارة العجوز الخمس الكبرى.

وتقام 3 مباريات لـ3 من المحترفين المصريين في ملاعب أوروبا، اليوم الأحد، نستعرضها في السطور التالية.

تريزيجيه يسعى لاستعادة بريقه

يستضيف فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، نظيره قيصري سبور على ملعب بابارا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري التركي، في مباراة تنطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تريزيجيه

ويسعى تريزيجيه خلال هذا اللقاء، لمواصلة استعادة بريقه الأوروبي مع طرابزون في الموسم الجاري، وذلك بعدما بدأ كسر صيامه التهديفي هذا الموسم بالدوري التركي، عقب تسجيله لهدف التعادل لفريقه أمام سيفاس سبور بالجولة الماضية، ليسجل أول أهدافه فضلًا عن صناعته لهدفين في 9 مباريات شارك بها مع طرابزون سبور بالموسم الحالي.

محمد صلاح يتطلع إلى إنجاز تاريخي

يستعد فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة فولهام، اليوم الأحد، في المباراة التي تقام بينهما في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

ويتطلع صلاح إلى إنجاز تاريخي في هذه المباراة، حيث يأمل في الوصول إلى الهدف رقم 200 بقميص الريدز في مختلف البطولات، وذلك بعدما أحرز هدفه الـ199 في شباك لاسك لينز النمساوي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، في مباراة انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، أدت إلى تأهل ليفربول إلى دور الـ16 من اليوروباليج، وتفادى مواجهات فرق دوري أبطال أوروبا في ثمن النهائي.

آينتراخت فرانكفورت يتسلح بتألق عمر مرموش

وفي الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، يدخل فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه مهاجم المنتخب الوطني عمر مرموش، مواجهة قوية أمام أوجسبورج، خارج ملعبه في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

عمر مرموش

ويتسلح فرانكفورت في هذا اللقاء، بتألق مرموش الذي يقدم مستويات رائعة مع الفريق الألماني بالموسم الجاري بعد انتقاله إليه في صفقة انتقال حر من فولفسبورج، حيث يتصدر ترتيب هدافي الفريق في جميع المسابقات بعد وصوله مؤخرًا إلى 11 هدفًا سجلها في 20 مباراة شارك بها، بواقع 4 أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي، و6 في البوندسليجا، وهدف وحيد في كأس ألمانيا.

كما يشهد اليوم، إقامة 4 مواجهات نارية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، أبرزها مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني.

السيتي يبحث عن العودة للانتصارات أمام توتنهام

وتبدأ المواجهات النارية في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، حينما يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره توتنهام على ملعبه الاتحاد، في مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في صدام ناري بين الفيلسوف بيب جوارديولا، والمدرب المتألق حديثًا مع السبيرز، الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، الذي جعل الأخير فريقًا عنيدًا هذا الموسم ودخل في المنافسة على اللقب مبكرًا.

مانشستر سيتي وتوتنهام

ويبحث السيتي في هذه المباراة عن طريق العودة إلى الانتصارات، بعدما غابت عنه منذ جولتين في البريميرليج، بالتعادل مع تشيلسي (4-4) وبهدف لمثله أمام ليفربول، ما جعل كتيبة المدرب الإسباني تفقد الصدارة لصالح أرسنال.

متصدر الدوري الألماني يخشى مفاجآت بوروسيا دورتموند

وفي التوقيت ذاته، هناك موقعة نارية بين باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني، وبوروسيا دورتموند، على ملعب الأول باي أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من البوندسليجا.

باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند

ويخشى ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، مفاجآت دورتموند المنتشي بالتأهل الأوروبي، بعدما خطف الأخير بطاقة التأهل الأولى لدور الـ16 من مجموعة الموت بدوري أبطال أوروبا، وذلك من أنياب باريس سان جيرمان وميلان ونيوكاسل، وذلك بالرغم أن باير ليفركوزن يقدم موسمًا استثنائيًا تحت قيادة ألونسو.

نابولي يحلم بإسقاط المتصدر إنتر ميلان

ويحلم فريق نابولي بقيادة مدربه الجديد والتر ماتزاري، في إسقاط متصدر الدوري الإيطالي إنتر ميلان، حينما يستضيف فريق الجنوب على ملعبه دييجو أرماندو مارادونا، في مباراة تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الكالتشيو.

نابولي وإنتر ميلان

ويدخل نابولي، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عودة مهاجمه الأساسي، النيجيري فيكتور أوسيمين بعد تعافيه من الإصابة، كما يطمئن مدرب النيراتزوري سيموني إنزاجي لعودة أكثر من لاعب من الإصابة، لتزداد صعوبة وقوة المباراة بين المتصدر ورابع الترتيب.

تشافي يأمل في كسب ثقة جماهير برشلونة بتخطي أتلتيكو مدريد

وفي آخر مواجهات اليوم النارية، يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره برشلونة بملعب مونتجويك الأوليمبي، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في قمة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويأمل تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا، في كسب ثقة جماهير النادي، بالفوز على الأتلتي في مواجهة قوية واختبار صعب للغاية بالنسبة له، وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق الكتالوني مؤخرًا، بالرغم من التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 31 نقطة في المركزين الثالث والرابع، ولكن يأتي الفريق المدريدي ثالثًا بفارق الأهداف، وهذا ما يصعب المباراة على تشافي ورجاله، في ظل تألق أنطوان جريزمان وألفارو موراتا ثنائي هجوم أتلتيكو مدريد.