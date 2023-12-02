الوطنية للانتخابات: السفارات والقنصليات التزمت بمنع كافة الدعاية الانتخابية

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء التصويت لليوم الثانى في الانتخابات الرئاسية في 29 لجنة فرعية بالخارج بينما لا تزال عملية التصويت مستمرة في 108 لجان.

وقال البنداري، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، نقلته فضائية "إكسترا نيوز": "لم نتلق أي شكوى أو مذكرة رسمية من جانب أي من المرشحين أو الوكلاء عنهم تفيد بوجود خروقات تخص الدعاية الانتخابية".

وأضاف أن السفارات والقنصليات التزمت بمنع كافة أوجه الدعاية الانتخابية داخل مقارها وفي نطاق مبانيها.

وتابع: "الهيئة الوطنية للانتخابات تهيب بالمرشحين جميعًا وحملاتهم الرسمية الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم الإخلال بها".