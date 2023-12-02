كولر يمدح بدلاء الأهلي بعد التعادل مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

أثني السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على مستوى اللاعبيين رغم التفريط في الفوز أمام يانج أفريكانز التنزاني بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحسم التعادل بهد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني مساء اليوم السبت، على ملعب بنجامين مكابا في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إن فريقه قدم مباراة جيدة وكان قريبا من تحقيق الفوز لولا سوء التوفيق وإهدار الفرص ولكن الأخطاء تعد جزءا من كرة القدم، والبدلاء صنعوا الفارق وكانت أمامنا فرصتان محققتان لحسم اللقاء.

وأضاف كولر أن المستوى تحسن على مستوى الاستحواذ وتهديد المنافس، رغم ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وكان علينا أن نتحلى بالهدوء في الدقائق الأخيرة للحفاظ على الفوز، لكن النتيجة تبدو مرضية بالنظر إلى أنها تحققت خارج الأرض وسط هذه الظروف.

وأكد مارسيل كولر أنه سعيد للغاية بعودة عمرو السولية للمباريات، هو لاعب مميز وصاحب خبرات كبيرة، ومنح إضافة ملموسة لوسط الملعب كما أن كريم فؤاد كان مميزا وأظهر خطورة كبيرة على مرمى المنافس بجانب عودة طاهر محمد طاهر.

وأختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد على أن كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم، والبدلاء ظهروا بشكل مميز خاصة أفشة والسولية وكريم فؤاد وطاهر.