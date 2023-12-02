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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد ينتزع صدارة الدوري الإسباني بثنائية في شباك غرناطة

ريال مدريد وغرناطة
ريال مدريد وغرناطة
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حقق فريق ريال مدريد فوزًا مهمًا على غريمه غرناطة، بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

قاد النجم المغربي إبراهيم دياز النادي الملكي للفوز، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف البرازيلي رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وساهم دياز في 6 أهداف في آخر 8 مباريات له مع ريال مدريد في جميع المسابقات، حيث سجل 4 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

وتمكن ريال مدريد من استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف، فيما تراجع غرناطة إلى المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط.
 

ريال مدريد الدوري الإسباني غرناطة