ريال مدريد ينتزع صدارة الدوري الإسباني بثنائية في شباك غرناطة

حقق فريق ريال مدريد فوزًا مهمًا على غريمه غرناطة، بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

قاد النجم المغربي إبراهيم دياز النادي الملكي للفوز، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف البرازيلي رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وساهم دياز في 6 أهداف في آخر 8 مباريات له مع ريال مدريد في جميع المسابقات، حيث سجل 4 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

وتمكن ريال مدريد من استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف، فيما تراجع غرناطة إلى المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط.

