رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا عن الإقبال بانتخابات 2024: المصريون بيشرفوا في الخارج

قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إنّ بيت العائلة المصرية بذل مجهودا كبيرا لتوعية المصريين في الخارج بأهمية المشاركة الجادة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي بدأت أمس الجمعة للمصريين بالخارج وتنهي غد الأحد.

وأضاف ثابت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "مصر في حاجة إلى كل مصري وطني كي يشارك في هذه الانتخابات من أجل اختيار رئيسه لـ6 سنوات قادمة، ونحمد الله على أن مجهودنا تكلل بالنجاح أمس واليوم".

وتابع: "أنا سعيد جدا، ارفع رأسك فوق أنت مصري، فالجيل الثاني من المصريين وهم الطلاب الذين يدرسون في الجامعات شاركوا في الانتخابات وكان في استقبالهم السفير خالد جلال، وتم تشغيل الأغاني الوطنية ورفع الأعلام المصرية وتقديم المشروبات والحلويات".

وأوضح: "المصريون بيشرفوا في الخارج، كان هناك إقبال كبير بالأمس، ولكن اليوم زادت أعداد المشاركين في الانتخابات مقارنة بالأمس، فعندما تحتاج مصر المصريين تظهر معادنهم ويكونوا موجودين في قلب الحادث، حفظ الله مصر وجيشها وشعبها في الداخل والخارج".

