بيت العائلة المصرية بألمانيا: مشهد انتخابات الرئاسة بالخارج مبهج.. وتوقعات بزيادة الإقبال غدا

قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إنّه متحمس بسبب زيادة أعداد المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا: "اللي شفته امبارح والنهاردة مختلف عن الانتخابات السابقة 2018".

وأضاف ثابت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "وعي المصريين زاد وتغير في ظل الظروف العالمية، فقد علم المصريون جيدا أن بلدهم في حاجة إليهم، وبالتالي فقد شاركوا في الانتخابات من أجل اختيار رئيسهم لـ6 سنوات قادمة".

وتابع رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا: "الأسر المصرية شاركت بأطفالها وعائلاتها في الانتخابات وصورهم تبعث على الفرح والسرور، هي مظاهر رائعة للغاية وأتوقع أن يزداد الإقبال غدا".

وأوضح: "الأسر المصرية التي شاركت في الانتخابات رفعت علم مصر، هم فرحون ويحبون بلدهم، ونحن سعداء، لأن مصر عظيمة ونفخر بها في الداخل والخارج، وتحية للمرأة المصرية فقد شاركت بكثافة في الانتخابات وساهمت في التسهيلات، فهي تعي جيدا أن مصر في حاجة إلى كل صوت وطني محترم يرد الجميل لبلدنا ونختار رئيسنا بنفسنا، فالرئيس القادم سيكون نتيجة لإرادة المصريين الشعبية في الداخل والخارج حتى نمنحه القوة للوقوف ضد المؤامرات التي تواجه مصر".

