آسر ياسين: أحببت شماريخ من فكرته.. ولا أحب تكرار نفسي

أكد الفنان آسر ياسين انه احب فيلم “شماريخ” من بعد سماعه لفكرة الفيلم النهائية التي عرضها عليه المخرج عمرو سلامة، وقال خلال ندوة فيلم “شماريخ” التي نظمها اليوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسختة الثالثة: شعرت في العمل برائحة عظماء السينما مثل أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز، فهو فيلم فيه رائحة هذا النوع من الأفلام التي قدموها.

واضاف: احب دائما عدم تكرار نفس الأدوار التي قدمتها، وشخصيتي في شماريخ كانت جديدة، لاني احب التجديد، وهو ما يجعلني ارفض العديد من الأعمال التي تعرض علي.

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

يضم الفيلم عدد كبير من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة